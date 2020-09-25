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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المحتجون يبدعون خلال الجائحة فى اليوم العالمى للمناخ

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:43 م
اليوم العالمى للمناخ
اليوم العالمى للمناخ
وكالات
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دعا متظاهرون شباب معنيون بقضايا المناخ وأنصارهم إلى يوم عالمي من أجل اتخاذ إجراء بشأن المناخ، اليوم الجمعة، لكن الفعاليات الرقمية والمظاهرات الملتزمة بالتباعد الاجتماعي حلت محل الاحتجاجات الجماهيرية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتعد هذه أول دعوة دولية للتحرك منذ بدء انتشار الجائحة، وستكون بعيدة كل البعد عن التجمعات والإضرابات المدرسية غير المسبوقة التي شهدها سبتمبر 2019، عندما خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في العديد من الدول بأنحاء العالم.

وأطلق طلاب في أستراليا مظاهرات، اليوم الجمعة، ليبنوا على زخم الإضرابات المدرسية العام الماضي، والتي شهدت مشاركة أكثر من 300 ألف شخص في مسيرات بأنحاء البلاد.

وقالت فيرونيكا هيستر، 17 عاما، وهي منظمة الاحتجاج في سيدني: "لم تعقنا الجائحة".

وتم تنظيم أكثر من 500 فعالية من قبل مجموعات محدودة تتألف من 20 شخصا في مواقع بجميع أنحاء أستراليا إلى جانب فعاليات إلكترونية أخرى.

وهتفت مجموعة من الشباب: "الشباب ينهض.. لا مساومة بعد الآن".

وقال متظاهرون إن الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء سكوت موريسون هي الاستثمار في الطاقة النظيفة.

وكتبت ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج عبر حسابها على إنستجرام يوم الإثنين الماضي: "ننظم إضرابا من أجل المناخ مرة أخرى، في 2500 موقع في أنحاء العالم وما زلنا نتزايد!".

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