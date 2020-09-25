مخرج ألمانى: رئاسة ترامب لها جوانب إيجابية

أثنى المخرج الألماني فيرنر هرتسوج على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن هناك جوانب إيجابية للولايات المتحدة في عهده.وقال هرتسوج إن ترامب "لم يشن حربا جديدة ولم يقصف كوريا الشمالية ولم يقصف روسيا ولم يضرب إيران بحرب كبرى".وأضاف: "لقد فعل أسلافه ذلك بشكل مختلف".ومع ذلك، قال هرتسوج، 78 عاما، إن بعضا من تصرفات ترامب "كارثية على المدى البعيد".ويعيش هرتسوج، المولود في ميونخ، في الولايات المتحدة لكنه لا يصوت لأحد هناك ويرى نفسه مراقبا ولا يرغب أن يكون حكما.وقال: "لقد صوتت الولايات المتحدة لصالحه لأن جزءا كبيرا من السكان مهمل ومنسي وبدون فرص تعليمية ويفتقر إلى آفاق ثقافية".