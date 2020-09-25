كوريا الجنوبية تسجل 114 إصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 95 حالة إصابة محلية بين الحالات الجديدة.وأضافت أن إجمالي الإصابات يرتفع بذلك إلى 23 ألفا و455 إصابة.كما سجلت البلاد حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 395 شخصا.