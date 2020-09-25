حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 25 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: محطة جديدة في حياتك المهنية، ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على المبادىء التي انطلقت منها.عاطفيًا: لا تفرّط في الشريك، فهو الأقرب إليك وأكثر من يفهم أوضاعك الحياتية.صحيًا: لا تعقّد الأمور، واستمتع بحياتك لأن الحياة جميلة!.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.