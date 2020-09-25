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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما استمر فى تناول العرقسوس يوميًا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:26 ص
جثة
جثة
وكالات
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كشف الأطباء أن رجلا في الولايات المتحدة لفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما استمر في تناول كمية تعادل كيسا ونصف من حلوى العرقسوس يوميًا، ولعدة أسابيع.

وأدى استهلاك كمية كبيرة من تلك الحلويات الشهيرة إلى توقف قلب عامل البناء البالغ من العمر 54 عامًا، وفقًا لما ذكره مسعفون في ولاية ماساتشوستس.

وانهار الرجل، الذي لم تعلن هويته، وأصيب بنوبة قلبية، أثناء تناول الغداء في مطعم للوجبات السريعة، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".

وعند الكشف عليه تبين أنه كان يعاني من انخفاض خطير في مستويات البوتاسيوم، ما أدى إلى مشكلات في ضربات القلب.

وأجرى مسعفو الطوارئ عمليات الإنعاش القلبي، وتمكنوا فعلا من بقائه على قيد الحياة لساعات، لكنه توفي في اليوم التالي.

وقال الأطباء الذين وصفوا الحالة في مجلة "نيو إنغلاند" الطبية إن حمض الجلسريزيك، الموجود في العرقسوس الأسود هو السبب.

وأوضح نيل بوتالا، طبيب القلب في مستشفى ماساتشوستس العام: "حتى تناول كمية صغيرة من العرقسوس يمكن أن يرفع ضغط الدم قليلًا".

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن الراحل كان قد قام مؤخرًا بتغيير نوع الحلوى التي اعتاد تناولها، إذ تحول من استهلاك اللفائف بنكهة الفواكه الحمراء إلى نوع آخر مصنوع من العرقسوس الأسود، وقد حدث ذلك قبل وفاته ببضعة أسابيع.

وأكدت هيئة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة أن تناول الكثير من العرقسوس الأسود يمكن أن يكون ضارًا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، والذين لديهم تاريخ من أمراض القلب، أو ارتفاع ضغط الدم، أو كليهما.

وقالت الهيئة على موقعها على الإنترنت: "إن تناول أكثر من 57 غرامًا من العرقسوس الأسود يوميًا لمدة أسبوعين على الأقل قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.

وأضافت: ""بالنسبة لمعظم الناس، يعتبر العرقسوس الموجود في الأطعمة آمنًا للأكل، وآمنًا حتى عند تناوله بكميات في الأدوية لفترات قصيرة من الوقت".

وأضافت هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "مهما كان عمرك، يجب أن تتجنب تناول كميات كبيرة من العرقسوس الأسود خلال فترة زمنية قصيرة".

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