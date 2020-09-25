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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل إصابات قياسية بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:02 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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سجلت فرنسا 16096 إصابة جديدة بوباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ إطلاق اختبارات الكشف عن الفيروس على نطاق واسع في البلاد، وفقًا للبيانات الصادرة، مساء الخميس، عن مديرية الصحة العامة الفرنسية.

وقالت مديرية الصحة إنه بينما تم الإعلان عن إجراءات احتواء جديدة الأربعاء، توفي 52 مريضًا بكوفيد 19 خلال 24 ساعة في المستشفى.
وسجّل الرقم القياسي السابق الأربعاء، مع أكثر من 13 ألف إصابة جديدة.

وفي مؤشر على تنامي المسار الوبائي، ارتفعت مجددًا نسبة الإصابات بين الذين خضعوا لاختبارات، وبلغت 6،5% مقابل 6،2% الأربعاء و5،4% الأسبوع الماضي.

واستقبلت المستشفيات في الأيام السبعة الماضية 4258 مريضًا جديدًا بينهم 718 احتاجوا إلى العناية المركّزة، بارتفاع 43 عن مساء الأربعاء.

ومنذ بداية الأزمة الوبائية، سجّلت في فرنسا 31511 وفاة على الأقل لأسباب متصلة بالوباء، بينها 20940 في المستشفيات.

وفي إحاطتها الأسبوعية الخميس، أشارت مديرية الصحة إلى "ارتفاع مطرّد (في أعداد) الداخلين إلى العناية المركّزة" وإلى "تسارع انتقال عدوى الوباء بين الذين يبلغون 65 عاما وما فوق".

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