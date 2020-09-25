لأول مرة منذ 17 عامًا.. إعدام مدان من أصل أفريقى بأمريكا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السلطات الفيدرالية نفذت أول حكم بالإعدام في مدان من أصول أفريقية منذ تعليق تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية في الولايات المتحدة قبل 17 عامًا.ونفذت السلطات الأمريكية حكم الإعدام الصادر بحق كريستوفر فيالفا بعد إدانته بقتل زوجين في ولاية تكساس عام 1999، حيث تم إعدام المحكوم في سجن تيري هوت بولاية إنديانا.يذكر أن الولايات المتحدة استأنفت الصيف الماضي تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى الفيدرالي وأصبح فيالفا سابع مدان يتم إعدامه منذ يوليو الماضي، والمدان الأول من أصول أفريقية.