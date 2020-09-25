الصين تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بر الصين الرئيسي تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، مقابل 7 إصابات تم رصدها في اليوم السابق.وقالت لجنة الصحة الوطنية إن جميع الإصابات وافدة وتم رصدها لدى مسافرين قادمين من الخارج.وارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الصين إلى 85322، بينما استقر عدد الوفيات عند 4634 حالة.