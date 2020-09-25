مقاتلة روسية تعترض قاذفة استراتيجية أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من نوع "سو-27" اعترضت قاذفة استراتيجية أمريكية يوم الخميس.وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن الوسائل الروسية لمراقبة الأجواء رصدت اقتراب قاذفة استراتيجية أمريكية من نوع B-52H من الأجواء الروسية قادمة من جهة بولندا.وقامت المقاتلة الروسية بالتحليق على طول الحدود الجوية الروسية لمنع انتهاكها، وعادت إلى قاعدتها بعد أن ابتعدت القاذفة الأمريكية عن الحدود.وأكدت وزارة الدفاع عدم وقوع أي انتهاك للأجواء الروسية، مشيرة إلى أن "سو-27" نفذت التحليق بالتوافق التام مع القواعد الدولية.