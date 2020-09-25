ارتفاع الأسهم مع العقود الآجلة يقفز باليوان الصينى

ارتفعت الأسهم في آسيا يوم الجمعة مع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، حيث يرى المستثمرون فرص حزمة تحفيز أمريكية جديدة مقابل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي، وارتفع اليوان في الخارج وسط التفاؤل بشأن التدفقات على الأصول الصينية.وافتتحت الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية على ارتفاع، حيث ارتفعت عقود ستاندرد آند بورز 500 بعد جلسة متقلبة في الولايات المتحدة يوم الخميس، عندما قلص المقياس معظم تقدمه وسط تلاشي التفاؤل بشأن توصل الكونجرس إلى اتفاق إنفاق مع البيت الأبيض.كانت المعنويات الإيجابية قد دفعت في وقت سابق الأسهم إلى الارتفاع وسط أنباء عن انفتاح وزير الخزانة ستيفن منوشين وزعيم مجلس النواب الديمقراطي على محادثات جديدة، لكن تقريرًا أفاد بأن عرض رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي انحرفت قليلًا فقط عن العروض السابقة أثار مخاوف من أن الجانبين سيظلان متباعدين، ولم تتغير سندات الخزانة قليلًا.ارتفع اليوان بعد أن قالت- مجموعة فوتسي -المزود البريطاني لمؤشرات البورصة- إن ديون الصين ستضاف إلى مؤشر السندات الحكومية العالمية الرائد.كما يراقب المستثمرون في الصين عن كثب، بعد أن حذر المطورون الأكثر مديونية في العالم المسؤولين من أنه يواجه تعثرًا محتملًا قد يزعج النظام المالي للبلاد إذا لم يحصل على الموافقة على الإدراج في البورصة، تراجع النفط الخام.