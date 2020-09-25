بعد عامين من عرضه.. فريق عمل «كارمن» يطالب بمستحقاته المالية

كشف فريق إخراج مسلسل «كارمن» عن عدم حصوله على باقي مستحقاته من الشركة المنتجة للمسلسل بعد عامين من عرضه.وأصدر فريق الإخراج بيانًا صحفيًا أكد من خلاله أنه لم يحصل على باقي مستحقاته المادية، كما أكدوا فشل جميع المحاولات الودية من جانبهم للتوصل لاتفاق مع المنتج أو جميع الأطراف الإنتاجية المسؤولة.وكشف فريق الإخراج عن توقيعهم عقود في مسلسل آخر قبل الموسم الرمضاني بـ45 يومًا، وتمت الموافقة من المخرج حسين شوكت على طلب المخرج المنفذ سعاد الهجان بالمشاركة في العمل الآخر.وتم إيقاف مسلسل كارمن لظروف مادية لمدة 30 يومًا، وتم استئناف العمل مرة أخرى، ولاستكمال المسلسل تم زيادة عدد ساعات التصوير لمدة 20 ساعة لتوفير 4 أيام من الأيام المتفق عليها نظرًا لطلب المنتج، وتم بالفعل الوقوف بجانبه، وتم الانتهاء من المسلسل في 86 يومًا بدلًا من 90 يومًا.وعند آخر يوم تصوير المسلسل تم الاتفاق مع فريق الإخراج أن آخر دفعة بعد ١٠ أيام، وتواصل الفريق مع الجهة الإنتاجية بعد الوقت المحدد، وبناء عليه لم يحصل الفريق على مستحقاته حتى الآن، وتقدموا بشكوى لنقابة المهن السينمائية، ومستشارها القانوني أخطر المنتج سامح مجدي للاستجواب أكثر من مرة ولم يحضر.المسلسل تم التعاقد عليه من سنتين حتي الآن، ولم يحصل فريق الإخراج على مستحقاته، ويضم الفريق سعاد الهجان مخرج منفذ، ومؤمن حجازي مساعد أول، جاسمين عمرو عرفة سكريبت الملابس، ومحمد الشنواني مساعد مخرج، والمسلسل من إخراج حسين شوكت، وبطولة ريهام حجاج.