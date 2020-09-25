رئيس اتحاد جزر القمر: انتهاك حق الفلسطينيين «وصمة عار»

قال رئيس اتحاد جزر القمر غزالي عثماني إن استمرار انتهاك الحقوق غير القابلة للتصرف لبعض الشعوب حتى اليوم في العالم، هو مجرد وصمة عار في هذا القرن الذي نعيش فيه.وأوضح أن الشعب الفلسطيني الشقيق هو مثال يوضح هذا الوضع بشكل مثالي.وأضاف في كلمته أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، الليلة، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لاضطهاد كبير، خاصة لحقه في العيش بسلام على أرضه والتمتع بجميع الحقوق أسوة ببقية شعوب الأرض.وأكد أن اتحاد جزر القمر لا زال يؤمن بضرورة إيجاد حل عادل وقابل للتطبيق، يقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية مع القدس الشرقية كعاصمتها، تعيش جنبًا إلى جنب بسلام مع دولة إسرائيل.ورحب بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتعلقة بمعارضته أي خطط لضم الأراضي الفلسطينية.