نيويورك تعتزم إعادة اختبار أى لقاح لكورونا تجيزه إدارة ترامب

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أن سلطات ولايته ستجري اختباراتها الخاصة على أي لقاح مضاد لفيروس كورونا يتم اعتماده فدراليًا؛ بسبب مخاوف تسييس عملية التحقق من نجاعة اللقاح.وقال الحاكم الديمقراطي للصحفيين: «بصراحة، لن أثق برأي الحكومة الفدرالية»، مضيفًا أن ولاية نيويورك ستشكل لجنة مراجعة تحت إشراف وزارة الصحة المحلية، وهي خطوة من المرجح أن تفاقم مشاعر عدم الارتياح بين الأمريكيين بشأن عملية المصادقة الفدرالية على لقاح محتمل.وحذر «كومو» من عدم تأكيد ترامب اعتماد معايير وكالة الغذاء والدواء «أف دي آيه» الصارمة للموافقة على اللقاح.