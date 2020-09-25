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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسرائيل.. 61 وفاة بكورونا والكنيست يصادق على الإغلاق

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 61 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما يبحث الكنيست مشروع قانون للإغلاق العام.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه من بين 56307 اختبارات للكشف عن فيروس كورونا خلال اليوم الأخير، تم تأكيد إيجابية الاختبارات لدى 13.6% من الأشخاص، حيث سجلت إصابة واحدة بين كل 7 أشخاص.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء 209 آلاف و635 حالة، وحصيلة الضحايا وصلت إلى 1378 شخصًا.

ولا يزال 685 مريضًا في حالة خطيرة، منهم 175 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

و صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون لفرض إجراءات الإغلاق التام لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الجمعة.

وتشمل إجراءات الإغلاق التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الثانية ظهرًا يوم الجمعة في حال المصادقة عليها، قيودا صارمة على التنقل والتجمعات وإغلاق المنشآت غير الأساسية والكثير من مشاريع الأعمال.

وشهدت بعض المدن الإسرائيلية يوم الخميس مظاهرات لأنصار اليمين ضد إجراءات الإغلاق، واعتقلت الشرطة عدة محتجين.

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