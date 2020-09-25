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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الديوان الملكى السعودى ينعى أحد أمراء الأسرة الحاكمة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:16 ص
الملك سلمان
الملك سلمان
وكالات
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أصدر الديوان الملكي السعودي، الخميس، بيانًا نعى فيه الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، مشيرًا إلى أن الصلاة على روح الفقيد ستكون يوم الجمعة في مدينة الرياض، دون الإفادة بسبب الوفاة أو مكان الصلاة.

وقال البيان: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه– إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 2 1442 هجري في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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