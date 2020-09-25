سعر الدولار اليوم الجمعة 25-9-2020 بالبنوك المصرية

تنشر "الدستور" سعر الدولار اليوم عبر هذا التقرير، حيث انخفض، اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في تعاملات نهاية الأسبوع، ليسجل الدولار 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.ويقدم موقع «الدستور» لقرائه سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة 25-9-2020، بالتزامن مع تعاملات نهاية الأسبوع، في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.وعالميا تمسك الدولار بمكاسبه مقابل معظم العملات، اليوم الخميس، بعدما أحيت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة، مخاوف بشأن تداعيات موجة ثانية من حالات العدوى بفيروس كورونا.ومن المرجح أن يواصل الدولار صعوده، حيث عززت زيادة جديدة في حالات الإصابة بكورونا في أوروبا شهية الإقبال عليه كملاذ آمن، فيما دعا صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الحكومة الأمريكية لتقديم المزيد من الدعم المالي.وجرى تداول الدولار عند 1.656 مقابل اليورو أمس الخميس، عند أقل بقليل من أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه أمس الأربعاء.سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الجمعة 25-9-2020حافظ سعر الدولار على مستواه في البنوك المصرية والأجنبية، حيث استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الخميس.وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وسجلت العملة الخضراء في بنك مصر نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.وفي البنك التجارى الدولى cib بلغ سعر الدولار الأمريكي 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع، كما سجلت العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.وحقق سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، وبلغ الدولار في بنك عوده خلال التعاملات الصباحية 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع.وسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع.وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في بنك الكويت الوطني 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع.