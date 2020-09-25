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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إسراء عساف.. كسرت العادات الشرقية بتحقيق حلم السفر إلى 22 دولة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
إسراء عساف
إسراء عساف
أحمد عاشور
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بين 22 دولة وأكثر من 45 مدينة أصبحت إسراء عساف، صاحبة الـ35 عاما تعرف بالفتاة الرحالة أو بنت بطوطة، رغم كونها فتاة لكنها كسرت حاجز العادات والتقاليد الشرقية وخاصة المصرية، ومع الانفتاح الفكري الذي نشرته التكنولوجيا الحديثة في البيوت المصرية لم يعد اهتمامات الفتيات هي الإستعداد للزواج والعمل في المنزل، ولكن قد بدأ الكثير بالتطلع إلى السفر سواء داخل مصر أو خارجها.

إسراء عساف تلك الفتاة التي باتت تعرف بـ"بنت بطوطة"، والتي حصلت على دكتوراة حديثة في إدارة الأعمال، قد بدأت أولى رحلاتها وهي في سن الـ27 من عمرها، تقول في حديثها لـ"الدستور"، إنها تعشق السفر منذ نعومة أظافرها، وكانت تتمنى تحقيق حلمها في السفر حول العالم.
إسراء عساف
إسراء عساف
إسراء عساف تلك الفتاة التي باتت تعرف بـ"بنت بطوطة"، والتي حصلت على دكتوراة حديثة في إدارة الأعمال، قد بدأت أولى رحلاتها وهي في سن الـ27 من عمرها، تقول في حديثها لـ"الدستور"، إنها تعشق السفر منذ نعومة أظافرها، وكانت تتمنى تحقيق حلمها في السفر حول العالم.

وأضافت أنها عملت على تطوير ذاتها منذ التحاقها بالجامعة، مع وضع حلمها نصب أعينها، مع الإدخار والعمل حتى سن 26 عاما وجاءت أول فرصة للسفر إلى ألمانيا كرحلة عمل وكانت الخطوة الأولى للاحتكاك بالعالم الخارجي.
إسراء عساف
إسراء عساف
وأعربت إسراء عن سعادتها في ذلك الوقت كونها استطاعت تحقيق بداية الحلم، خاصة أنها استطاعت الحصول على تأشيرة من نوع "شنجن" لدخول البلاد الأوروبية، مشيرة إلى أن تلك الرحلة كانت بداية الرحلات المختلفة سواء العمل أو للسياحة.

وأشارت إلى أن في رحلاتها تبدأ بالبحث وتجميع معلومات عن الدول التي تريد زيارتها، ثم التخطيط للميزانية المطلوبة، مضيفة أنه قد تعلمت الكثير من السفر صعب أن يتعلمها الشخص وهو في مكانه.

وأكدت بنت بطوطة، أنه كان من الصعب في البداية طرح فكرة السفر على الأهل، لأنه غير متعارف عليه قبول فكرة السفر للبنت، وفكرة السفر فكرة مرفوضة شكلا وموضوعا بالنسبة للأهل.
إسراء عساف
إسراء عساف
وأشارت إلى أنها حاولت تقديم الفكرة للأهل، أن أول رحلة عمل لها جاءت نتيجة تعب لسنين وستستفيد منها وتكتسب منها مهارات وخبرات مستقبلية، مضيفة أن بعد ذلك كان هناك بعض المرونة في السفريات الأخرى بمقدار أكبر.

وأوضحت إسراء عساف أنها تتمنى زيارة جميع دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والآسيوية ( جورجيا، تركيا، الدنمارك، السويد، إنجلترا، أيرلندا، النرويج، ليتوانيا، استونيا، سنغافورة، اندونيسيا، اليابان، الفلبين، جزر المالديف، الهند).
إسراء عساف
إسراء عساف
وأضافت أنها زارت 22 دولة منهم: بلجيكا، اليونان، التشيك، ماليزيا، البرتغال، اسبانيا، المجر، بولندا، المانيا، فرنسا، الصين، النمسا، سويسرا، ايطاليا، تايلاند، سلوفينيا، كرواتيا، السعودية، هولندا، الإمارات، الفاتيكان.

وأشارت إلى أن هناك دول كثيرة مما زارتها كان شعبها يحبون مصر ويرحبون بها كونها مصرية الجنسية، مشيرة إلى أنها فخورة بذلك وسط أسئلة الكثير عن المعالم المصرية والآثار الفرعونية، وأن هناك الكثير من الشعوب الأخرى يتمنون زيارة مصر، والكثير من الأجانب يخططون لزيارة مصر بعد افتتاح المتحف الكبير.

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