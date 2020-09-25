العزاوى: حلفاء إيران بالعراق سيتعرضون لعقوبات قاسية

قال الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي، إن المليشيات المسلحة ليست جادة في وقف هجماتها تجاه سفارات الدول الأجنبية في العراق، لافتًا إلى أن تلك المليشيات بكافة مسمياتها أضحت تشكل خطرا ليس فقط على الداخل العراقي وحسب بل على دول المنطقة.وأضاف "العزاوى"، خلال مداخلية تلفزيونية عبر قناة "العربية الحدث"، أن رئيس الجمهورية برهم صالح أبلغ كافة قيادات تلك الفصائل المسلحة بأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال تعرض سفارتها في بغداد لهجوم تلك المليشيات، وأن هناك عقوبات جاهزة في أدراج الحكومة الأمريكية ستشمل جميع قيادات تلك الفصائل وأي طرف عراقي موالي لإيران، وأن هناك قائمة أٔمريكية بنحو 300 شخصية ستفرض عليهم عقوبات وزراء ورؤساء وزراء سابقين وأعضاء برلمان سابقين وحالين.وأشار العزاوي إلى أن الحشد الشعبي يحاول امتصاص عضب الإدارة الأمريكية، وقام بسلسة من القرارات تم بموجبها إقالة عدد من قيادات الكتائب لتجنب أي رد فعل أمريكي.وأضاف العزاوي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عرض على المالكي والعامري وثائق ودلائل تشير إلى محاولة انقلابية دبرت له في إيران، وأن هناك أطراف عراقية كانت ستساهم في إسقاطه بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذها في وقف التدخل الإيراني وكبح جماح الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة.وردا على سؤال لمذيعة قناة العربية الحدث الإعلامية سارة بن عيشوبة حول ما جرى في الاجتماع الذي ضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقائد مليشيا بدر هادي العامري والأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، أنهما سيحاولان تهدئة الأوضاع وعدم الاصطدام، على الأقل في الفترة القليلة المقبلة حتى إجراء الانتخابات في منتصف العام المقبل.وقال العزاوي إن القيادات العراقية الموالية لإيران أمام خيارين إما الاستمرار بنهج الفوضى أو فك الارتباط بإيران، وأن من يراهن سواء من القيادات الإيرانية أو من حلفائها في المنطقة على الانتخابات الأمريكية المقبلة، بحيث خسارة الرئيس ترامب وفوز جو بايدين هو واهم جدا، لأن الإدارة الأمريكية سواء كانت جمهورية او ديمقراطية، لن تسمح لإيران بان تستمر في مشروعها بالمنطقة العربية وتهديد الأمن القومي للخليج العربي والعراق واليمن وسوريا ولبنان، وأن المجتمع الدولي يحمل إدارة "اوباوما" تسليم العراق وسوريا واليمن ولبنان لإيران، وهو ما يشكل خطرا على اهم نقطة في العالم وهم جيران ايران من العرب.