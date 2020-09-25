العزاوى: حلفاء إيران بالعراق سيتعرضون لعقوبات قاسية
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:21 ص
قال الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي، إن المليشيات المسلحة ليست جادة في وقف هجماتها تجاه سفارات الدول الأجنبية في العراق، لافتًا إلى أن تلك المليشيات بكافة مسمياتها أضحت تشكل خطرا ليس فقط على الداخل العراقي وحسب بل على دول المنطقة.
وأضاف "العزاوى"، خلال مداخلية تلفزيونية عبر قناة "العربية الحدث"، أن رئيس الجمهورية برهم صالح أبلغ كافة قيادات تلك الفصائل المسلحة بأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال تعرض سفارتها في بغداد لهجوم تلك المليشيات، وأن هناك عقوبات جاهزة في أدراج الحكومة الأمريكية ستشمل جميع قيادات تلك الفصائل وأي طرف عراقي موالي لإيران، وأن هناك قائمة أٔمريكية بنحو 300 شخصية ستفرض عليهم عقوبات وزراء ورؤساء وزراء سابقين وأعضاء برلمان سابقين وحالين.
وأشار العزاوي إلى أن الحشد الشعبي يحاول امتصاص عضب الإدارة الأمريكية، وقام بسلسة من القرارات تم بموجبها إقالة عدد من قيادات الكتائب لتجنب أي رد فعل أمريكي.
وأضاف العزاوي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عرض على المالكي والعامري وثائق ودلائل تشير إلى محاولة انقلابية دبرت له في إيران، وأن هناك أطراف عراقية كانت ستساهم في إسقاطه بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذها في وقف التدخل الإيراني وكبح جماح الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة.
وردا على سؤال لمذيعة قناة العربية الحدث الإعلامية سارة بن عيشوبة حول ما جرى في الاجتماع الذي ضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقائد مليشيا بدر هادي العامري والأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، أنهما سيحاولان تهدئة الأوضاع وعدم الاصطدام، على الأقل في الفترة القليلة المقبلة حتى إجراء الانتخابات في منتصف العام المقبل.
وقال العزاوي إن القيادات العراقية الموالية لإيران أمام خيارين إما الاستمرار بنهج الفوضى أو فك الارتباط بإيران، وأن من يراهن سواء من القيادات الإيرانية أو من حلفائها في المنطقة على الانتخابات الأمريكية المقبلة، بحيث خسارة الرئيس ترامب وفوز جو بايدين هو واهم جدا، لأن الإدارة الأمريكية سواء كانت جمهورية او ديمقراطية، لن تسمح لإيران بان تستمر في مشروعها بالمنطقة العربية وتهديد الأمن القومي للخليج العربي والعراق واليمن وسوريا ولبنان، وأن المجتمع الدولي يحمل إدارة "اوباوما" تسليم العراق وسوريا واليمن ولبنان لإيران، وهو ما يشكل خطرا على اهم نقطة في العالم وهم جيران ايران من العرب.
وأضاف "العزاوى"، خلال مداخلية تلفزيونية عبر قناة "العربية الحدث"، أن رئيس الجمهورية برهم صالح أبلغ كافة قيادات تلك الفصائل المسلحة بأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال تعرض سفارتها في بغداد لهجوم تلك المليشيات، وأن هناك عقوبات جاهزة في أدراج الحكومة الأمريكية ستشمل جميع قيادات تلك الفصائل وأي طرف عراقي موالي لإيران، وأن هناك قائمة أٔمريكية بنحو 300 شخصية ستفرض عليهم عقوبات وزراء ورؤساء وزراء سابقين وأعضاء برلمان سابقين وحالين.
وأشار العزاوي إلى أن الحشد الشعبي يحاول امتصاص عضب الإدارة الأمريكية، وقام بسلسة من القرارات تم بموجبها إقالة عدد من قيادات الكتائب لتجنب أي رد فعل أمريكي.
وأضاف العزاوي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عرض على المالكي والعامري وثائق ودلائل تشير إلى محاولة انقلابية دبرت له في إيران، وأن هناك أطراف عراقية كانت ستساهم في إسقاطه بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذها في وقف التدخل الإيراني وكبح جماح الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة.
وردا على سؤال لمذيعة قناة العربية الحدث الإعلامية سارة بن عيشوبة حول ما جرى في الاجتماع الذي ضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقائد مليشيا بدر هادي العامري والأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، أنهما سيحاولان تهدئة الأوضاع وعدم الاصطدام، على الأقل في الفترة القليلة المقبلة حتى إجراء الانتخابات في منتصف العام المقبل.
وقال العزاوي إن القيادات العراقية الموالية لإيران أمام خيارين إما الاستمرار بنهج الفوضى أو فك الارتباط بإيران، وأن من يراهن سواء من القيادات الإيرانية أو من حلفائها في المنطقة على الانتخابات الأمريكية المقبلة، بحيث خسارة الرئيس ترامب وفوز جو بايدين هو واهم جدا، لأن الإدارة الأمريكية سواء كانت جمهورية او ديمقراطية، لن تسمح لإيران بان تستمر في مشروعها بالمنطقة العربية وتهديد الأمن القومي للخليج العربي والعراق واليمن وسوريا ولبنان، وأن المجتمع الدولي يحمل إدارة "اوباوما" تسليم العراق وسوريا واليمن ولبنان لإيران، وهو ما يشكل خطرا على اهم نقطة في العالم وهم جيران ايران من العرب.