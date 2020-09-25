رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العزاوى: حلفاء إيران بالعراق سيتعرضون لعقوبات قاسية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:21 ص
الدكتور رائد العزاوي
الدكتور رائد العزاوي
طباعة
قال الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي، إن المليشيات المسلحة ليست جادة في وقف هجماتها تجاه سفارات الدول الأجنبية في العراق، لافتًا إلى أن تلك المليشيات بكافة مسمياتها أضحت تشكل خطرا ليس فقط على الداخل العراقي وحسب بل على دول المنطقة.

وأضاف "العزاوى"، خلال مداخلية تلفزيونية عبر قناة "العربية الحدث"، أن رئيس الجمهورية برهم صالح أبلغ كافة قيادات تلك الفصائل المسلحة بأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال تعرض سفارتها في بغداد لهجوم تلك المليشيات، وأن هناك عقوبات جاهزة في أدراج الحكومة الأمريكية ستشمل جميع قيادات تلك الفصائل وأي طرف عراقي موالي لإيران، وأن هناك قائمة أٔمريكية بنحو 300 شخصية ستفرض عليهم عقوبات وزراء ورؤساء وزراء سابقين وأعضاء برلمان سابقين وحالين.

وأشار العزاوي إلى أن الحشد الشعبي يحاول امتصاص عضب الإدارة الأمريكية، وقام بسلسة من القرارات تم بموجبها إقالة عدد من قيادات الكتائب لتجنب أي رد فعل أمريكي.

وأضاف العزاوي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عرض على المالكي والعامري وثائق ودلائل تشير إلى محاولة انقلابية دبرت له في إيران، وأن هناك أطراف عراقية كانت ستساهم في إسقاطه بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذها في وقف التدخل الإيراني وكبح جماح الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة.

وردا على سؤال لمذيعة قناة العربية الحدث الإعلامية سارة بن عيشوبة حول ما جرى في الاجتماع الذي ضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقائد مليشيا بدر هادي العامري والأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، أنهما سيحاولان تهدئة الأوضاع وعدم الاصطدام، على الأقل في الفترة القليلة المقبلة حتى إجراء الانتخابات في منتصف العام المقبل.

وقال العزاوي إن القيادات العراقية الموالية لإيران أمام خيارين إما الاستمرار بنهج الفوضى أو فك الارتباط بإيران، وأن من يراهن سواء من القيادات الإيرانية أو من حلفائها في المنطقة على الانتخابات الأمريكية المقبلة، بحيث خسارة الرئيس ترامب وفوز جو بايدين هو واهم جدا، لأن الإدارة الأمريكية سواء كانت جمهورية او ديمقراطية، لن تسمح لإيران بان تستمر في مشروعها بالمنطقة العربية وتهديد الأمن القومي للخليج العربي والعراق واليمن وسوريا ولبنان، وأن المجتمع الدولي يحمل إدارة "اوباوما" تسليم العراق وسوريا واليمن ولبنان لإيران، وهو ما يشكل خطرا على اهم نقطة في العالم وهم جيران ايران من العرب.

موضوعات متعلقة

اختراق «الإرهابية».. تسريبات خاصة تكشف صدمة «الإخوان» بعد فشل مؤامرة «المقاول الأجير»

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

فايلر يرحل عن الأهلي ومحمد يوسف مديراً فنياً

1 أكتوبر.. موعد بدء صرف معاشات أكتوبر 2020 والعلاوات الخاصة

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

لأول مرة منذ 6 أشهر.. «المركزي» يخفض أسعار الفائدة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

اختراق «الإرهابية».. تسريبات خاصة تكشف صدمة «الإخوان» بعد فشل مؤامرة «المقاول الأجير»

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

إنقاذ عشرات الحيتان بعد أسوأ جنوح جماعي في أستراليا

دراسة: لا حاجة لاستخدام أجهزة تنقية الهواء بقاعات المدارس

قمر صغير جديد على وشك الانضمام إلى مدار الأرض

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. «اللصوص» رواية «فوكنر» المنشورة بعد موته

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)

«التحرش» فى صالون رفاعة الطهطاوي الثقافى.. غدًا

تأجيل افتتاح جناح «هيكل» بمكتبة الإسكندرية لـ2021