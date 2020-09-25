«مستقبل وطن» يتحمل قيمة التصالح لألف حالة بكل محافظة من محدودى الدخل

قرر حزب مستقبل وطن تحمل قيمة مقابل التصالح لألف حالة مخالفة بكل محافظة من حالات محدودى الدخل، بإجمالى 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.ويأتي ذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لمؤسسات الدولة بشأن ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من مسئولية الحزب الوطنية ودوره المجتمعى.ونوه الحزب، في بيان له، بأنه بدأ بالفعل فى حصر الحالات المستحقة على مستوى الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية التى حددها رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.ودعا الحزب كافة المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنيين لتفعيل دورهم المجتمعى فى هذا الشأن وتحمل مسئوليتهم الوطنية نحو دعم المواطن المصرى تحت رعاية رئيس الجمهورية.