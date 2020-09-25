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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير إثيوبيا الجديد فى مصر: أسعى لخلق المزيد من التفاهم بين البلدين

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:23 ص
ماركوس تيكلي
ماركوس تيكلي
وكالات
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قال السفير الإثيوبي الجديد لدى القاهرة ماركوس تيكلي، إن دوره كدبلوماسي في المرحلة المقبلة يتمثل في السعي إلى خلق المزيد من التفاهم بين مصر وإثيوبيا.

وأوضح أنه، يسعى لتغيير التصورات الخاطئة لدى الشعبين تدريجيًا، ما يعمل على دعم العلاقات وتسهيل المفاوضات حول سد النهضة، كما يرسخ التفاهم المتبادل ويدعم الثقة بين الشعبين.

وأشار إلى أن المفاوضات حول سد النهضة تركز على مسائل تقنية تتفاوض حولها اللجان الفنية، مضيفا أنه سيحاول التركيز على مجالات التعاون التي لا تمضي قدما بسبب المفاوضات.

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