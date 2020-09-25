تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة 25-9-2020
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
وسام عطيةطباعة
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الجمعة 25-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة 25-9-2020
ويشهد اليوم الجمعة، طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، وأمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة على بعض المناطق، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.
ويتوقع الخبراء كذلك أن يكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة 25-9-2020
القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 33
الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 29
وادي النطرون: الصغرى 23 والعظمى 31
شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 34
طنطا: الصغرى 23 والعظمى 33
دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 32
بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 29
مطروح: الصغرى 24 والعظمى 29
السلوم: الصغرى 22 والعظمى 28
سيوة: الصغرى 20 والعظمى 33
بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 30
دمياط: الصغرى 25 والعظمى 30
الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 33
المنصورة: الصغرى 24 والعظمى 32
الإسماعيلية: الصغرى 23 والعظمى 34
السويس: الصغرى 23 والعظمى 33
رفح: الصغرى 24 والعظمى 31
رأس سدر: الصغرى 26 والعظمى 33
نخل: الصغرى 20 والعظمى 32
نويبع: الصغرى 27 والعظمى 35
طابا: الصغرى 26 والعظمى 33
كاترين: الصغرى 21 والعظمى 30
الطور: الصغرى 27 والعظمى 34
شرم الشيخ: الصغرى 30 والعظمى 36
الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 37
مرسى علم: الصغرى 28 والعظمى 37
الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 34
بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 34
المنيا: الصغرى 24 والعظمى 35
أسيوط: الصغرى 24 والعظمى 35
سوهاج: الصغرى 25 والعظمى 37
قنا: الصغرى 26 والعظمى 37
إدفو: الصغرى 29 والعظمى 40
الأقصر: الصغرى 27 والعظمى 43
أسوان: الصغرى 29 والعظمى 39
أبوسمبل: الصغرى 28 والعظمى 39
الوادي الجديد: الصغرى 26 والعظمى 39
شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 38
أبورماد: الصغرى 27 والعظمى 36
حلايب: الصغرى 27 والعظمى 34
رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 35
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الجمعة 25-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة 25-9-2020
ويشهد اليوم الجمعة، طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، وأمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة على بعض المناطق، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.
ويتوقع الخبراء كذلك أن يكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة 25-9-2020
القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 33
الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 29
وادي النطرون: الصغرى 23 والعظمى 31
شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 34
طنطا: الصغرى 23 والعظمى 33
دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 32
بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 29
مطروح: الصغرى 24 والعظمى 29
السلوم: الصغرى 22 والعظمى 28
سيوة: الصغرى 20 والعظمى 33
بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 30
دمياط: الصغرى 25 والعظمى 30
الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 33
المنصورة: الصغرى 24 والعظمى 32
الإسماعيلية: الصغرى 23 والعظمى 34
السويس: الصغرى 23 والعظمى 33
رفح: الصغرى 24 والعظمى 31
رأس سدر: الصغرى 26 والعظمى 33
نخل: الصغرى 20 والعظمى 32
نويبع: الصغرى 27 والعظمى 35
طابا: الصغرى 26 والعظمى 33
كاترين: الصغرى 21 والعظمى 30
الطور: الصغرى 27 والعظمى 34
شرم الشيخ: الصغرى 30 والعظمى 36
الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 37
مرسى علم: الصغرى 28 والعظمى 37
الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 34
بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 34
المنيا: الصغرى 24 والعظمى 35
أسيوط: الصغرى 24 والعظمى 35
سوهاج: الصغرى 25 والعظمى 37
قنا: الصغرى 26 والعظمى 37
إدفو: الصغرى 29 والعظمى 40
الأقصر: الصغرى 27 والعظمى 43
أسوان: الصغرى 29 والعظمى 39
أبوسمبل: الصغرى 28 والعظمى 39
الوادي الجديد: الصغرى 26 والعظمى 39
شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 38
أبورماد: الصغرى 27 والعظمى 36
حلايب: الصغرى 27 والعظمى 34
رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 35