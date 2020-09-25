يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الجمعة 25-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة 25-9-2020ويشهد اليوم الجمعة، طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، وأمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة على بعض المناطق، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.ويتوقع الخبراء كذلك أن يكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة 25-9-2020القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 33الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 29وادي النطرون: الصغرى 23 والعظمى 31شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 34طنطا: الصغرى 23 والعظمى 33دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 32بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 29مطروح: الصغرى 24 والعظمى 29السلوم: الصغرى 22 والعظمى 28سيوة: الصغرى 20 والعظمى 33بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 30دمياط: الصغرى 25 والعظمى 30الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 33المنصورة: الصغرى 24 والعظمى 32الإسماعيلية: الصغرى 23 والعظمى 34السويس: الصغرى 23 والعظمى 33رفح: الصغرى 24 والعظمى 31رأس سدر: الصغرى 26 والعظمى 33نخل: الصغرى 20 والعظمى 32نويبع: الصغرى 27 والعظمى 35طابا: الصغرى 26 والعظمى 33كاترين: الصغرى 21 والعظمى 30الطور: الصغرى 27 والعظمى 34شرم الشيخ: الصغرى 30 والعظمى 36الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 37مرسى علم: الصغرى 28 والعظمى 37الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 34بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 34المنيا: الصغرى 24 والعظمى 35أسيوط: الصغرى 24 والعظمى 35سوهاج: الصغرى 25 والعظمى 37قنا: الصغرى 26 والعظمى 37إدفو: الصغرى 29 والعظمى 40الأقصر: الصغرى 27 والعظمى 43أسوان: الصغرى 29 والعظمى 39أبوسمبل: الصغرى 28 والعظمى 39الوادي الجديد: الصغرى 26 والعظمى 39شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 38أبورماد: الصغرى 27 والعظمى 36حلايب: الصغرى 27 والعظمى 34رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 35