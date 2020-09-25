وكيل«تعليم الغربية» يحيل مدير مدرسة بكفر الزيات للتحقيق بسبب حفل إفطار جماعى

قرر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إحالة مدير مدرسة الشهيد حلمي المليسى الإعدادية بنين بمدينة كفر الزيات «الحديثة» سابقًا، إلى التحقيق بالشئون القانونية؛ بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم التحقق من الواقعة، وتبين حدوثها أثناء تجهيز المدرسة لتخصيصها لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين في مخالفات البناء، بناء على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعلى ضوء ذلك تم تكليف سعيد كرات وكيل الإدارة «القائم بأعمال مدير الإدارة» بتحويل المدير والواقعة للتحقيق.وكان رواد التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورًا لحفل إفطار جماعي لعشرات من المعلمين والعاملين داخل إحدى حجرات المدرسة المذكورة، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية المقررة من الحكومة للحماية من فيروس كورونا المستجد، ومنها عدم إتباع الإجراءات، وعدم ترك مسافات والتباعد، وعدم إرتداء الكمامات.