رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قرار «عجيب» من نيويورك قبل الطرح المرتقب للقاح كورونا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:35 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
في قرار غير متوقع، يشكل سابقة فريدة من نوعها، أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، أمس الخميس، أن سلطات ولايته ستجري اختباراتها الخاصة على أي لقاح مضادّ لفيروس كورونا يتم اعتماده فيدراليا (على مستوى الولايات المتحدة).

وبرر حاكم نيويورك قراره بسبب المخاوف من "التسييس المفرط" الذي يحيط بعملية التحقق من اللقاح، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وقال الحاكم الديمقراطي للصحفيين: "بصراحة، لن أثق برأي الحكومة الفيدرالية".

وأضاف أن ولاية نيويورك ستنشئ لجنة مراجعة تحت إشراف وزارة الصحة المحلية، وهي خطوة من المرجّح أن تفاقم مشاعر عدم الارتياح بين الأميركيين بشأن عملية المصادقة الفيدرالية على لقاح محتمل.

وحذّر كومو مما اعتبره عدم تأكيد الرئيس دونالد ترامب اعتماد معايير وكالة الغذاء والدواء "أف دي آيه" الصارمة للموافقة على اللقاح.

وكان الرئيس الأمريكي اعتبر أن "هذا يبدو وكأنه خطوة سياسية"، قائلا إن الوكالة قد ترجئ لدواع غير ضرورية إطلاق لقاح تعهد هو بأنه سيكون متاحا بحلول 3 نوفمبر.

وقدر خبراء أمريكيون في مجال الصحة، بمن فيهم أنطوني فاوتشي كبير خبراء الفيروسات في الولايات المتحدة، بأنه يمكن بحلول الأشهر الأخيرة من عام 2020 إثبات أن اللقاح آمن.

لكنّ استطلاعا حديثا أجرته مؤسسة "كايزر فاميلي فاونديشين" أظهر أن أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة لن يستخدموا اللقاح، حتى لو كان متاحًا بشكل مجاني، قبل الانتخابات الرئاسية.

ويؤكد العديد من الخبراء أن انعدام الثقة هذا قد يعيق في نهاية المطاف الجهود المبذولة لوقف انتشار "كوفيد-19".

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب كورونا أكثر من 200 ألف شخص، في حين يستمر الفيروس في الانتشار بسرعة في أجزاء كثيرة من البلاد قبل أسابيع فقط من الانتخابات.

موضوعات متعلقة

«السكك الحديدية» تكشف حقيقة خروج قطار عن القضبان بالقليوبية

بالأسماء.. وصول 3 من «متهمي فيرمونت» بعد تسليمهم من الإنتربول

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

مصر تطالب الإنتربول بتسليم «بيبو فريد خميس» لتورطه في قضية «فيرمونت»

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

لأول مرة منذ 6 أشهر.. «المركزي» يخفض أسعار الفائدة

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

اليوم... انطلاق بطولة الروبوت العالمية بتنظيم مصرى

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 25-9-2020

إخلاء سبيل الفاشنيستا جمال النجادة بالكويت

لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما استمر فى تناول العرقسوس يوميًا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

«المرأة فى مصر الفرعونية» محاضرة بثقافة المنوفية

فى ذكرى ميلاده.. «اللصوص» رواية «فوكنر» المنشورة بعد موته

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)

«التحرش» فى صالون رفاعة الطهطاوي الثقافى.. غدًا