إحالة 11 طبيبا للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفى بالغربية

أحال اللواء أشرف بدران، رئيس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، أمس الخميس، 20 موظفًا، من أطباء وإداريين بالوحدة الصحية بقريتي كفر خزاعل وتفتيش الجميزة للتحقيق بسبب عدم الانضباط الوظيفى وترك العمل قبل المواعيد الرسمية.كانت لجنة من الوحدة المحلية بالجميزة، برئاسة المحاسب وائل عايشة مساعد رئيس الوحدة، وعبد الله البحيرى رئيس جهاز الرقابة والمتابعة، توجهت فى جولة مفاجئة لزيارة قرى الوجدة وتفقدت خلالها الوحدة الصحية للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة، إلا أنه فوجئ بغياب 20 من العاملين منهم 11 طبيبًا و9 إداريين.وتم عمل مذكرة بالواقعة، ورفعت لرئيس المدينة الذى اتخذ قراراه السابق بإحالتهم للتحقيق.