موسكو تطالب آلاف الشركات بتحويل موظفيها للعمل عن بعد

وجهت سلطات العاصمة الروسية رسائل إلى العديد من الشركات، تطالبها فيها بإعادة تحويل موظفيها إلى العمل عن بعد قدر الإمكان، على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.وأكد المكتب الصحفي لمجلس بلدية موسكو اليوم الخميس، أن التوصيات وجهت بسبب حلول فترة الأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا ونظرا "لتغير وتائر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد".وحسب تقرير لصحيفة "أر بي كا" الروسية، فإن السلطات وجهت توصيتها بالعمل عن بعد إلى إدارات 5 آلاف شركة في العاصمة بما فيها "روستيخ" و"ياندكس" ومصرف "سبيربنك".وفي حديث لقناة "روسيا 1"، أكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن موسكو تسجل ارتفاعا ملموسا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وزيادة في عدد المرضى الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات.وأضاف أن "هذا يدل على أن الوضع يزداد صعوبة"، ودعا السكان إلى الحذر ومتابعة توصيات الأطباء.وأكد أن سلطات موسكو تخطط لزيادة وتائر التلقيح ضد فيروس كورونا، وخاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر.وكان مركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا في موسكو قد أفاد في وقت سابق من الخميس، بأن عدد الإصابات الجديدة بكورونا في العاصمة بلغ أكثر من ألف حالة اليوم، وازداد عدد المصابين في المستشفيات بنسبة 30% تقريبا خلال الأسبوع الأخير.