اليوم... انطلاق بطولة الروبوت العالمية بتنظيم مصرى

تنطلق صباح اليوم الجمعة بطولة "Robo Cross Challenge 2020"، والتي تنطلق عن طريق الشبكة العنكبوتية، ويشارك فيها ٤٣ فريق من ١٣ دولة علي مستوي العالم، بتنظيم مصري كامل.من جانبه قال مينا ميخائيل المنسق العام لبطولة "Robo Cross Challenge 2020"، إن بطولة الروبوت هي بطولة عالمية تنظمها مصر، وتنطلق صباح اليوم الجمعة ٢٥ سبتمبر من ١٣ دولة من قارات مختلفة في مجال الروبوت والبحث العلمي.وأضاف "ميخائيل"، في تصريحات له، أن الأطفال تحت سن ١٠ سنوات يقدمون مشروع عن كيفية التعايش مع فيروس كورونا والوقاية منه بطرق مبتكرة، مشيرا إلى أن اللاعبون تحت سن ١٦ عاما يتنافسون في مسابقات سباق الروبوت وروبوت تتبع الخط والروبوت السومو من خلال برامج المحاكاة الخاصة بالروبوتات.وأكد أن الطلاب المشاركين في البطولة استعدوا من خلال منظومة التعليم عن بعد، وسيتأهل الي نهائيات البطولة الفرق الفائزة في المرحلة التمهيدية ليتنافسوا يوم الجمعة الموافق ٢ أكتوبر في اول بطولة عالمية بتنظيم مصري خالص وعبر الإنترنت.وأوضح أنه يشارك في البطولة فرق من المكسيك ورومانيا والنمسا ونيجيريا وتونس وأمريكا والصين وكندا والإمارات وأذرابيجان وكولومبيا وروسيا ومصر، لافتًا إلى أن هناك ٨ فرق مصرية مشاركة من الصم والبكم، وذلك لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.