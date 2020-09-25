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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صعود طالبة من ابناء الوادي ااجديد في تصفيات تحدي القراءة إلي دولة الامارات، واختبارها عن طريق برنامج Zoom تحت رعاية مديرية التربية والتعليم بالمحافظة

صعود طالبة بالوادى لتصفيات تحدى القراءة العربية بالإمارات

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:30 ص
الدكتور جمال حسن
الدكتور جمال حسن
محمد مهدي
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أعلن الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن نتائج تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربية على مستوى قطاع التعليم بالمحافظة والتي تم تنفيذها بالتعاون مع أسرة المكتبات والتي تأتي تحت رعاية الأمير محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهدف لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى صعود الطالبة إهداء عبد الله محمد عبدالله بمدرسة موط الثانوية ضمن التصفيات النهائية لتحديد العشر الأوائل أبطال تحدي القراءة على مستوى الجمهورية وإختيار بطل الدولة، تمهيدًا لتتويج بطل تحدي القراءة العربي في نسخته الخامسة.

ولفت إلى أنه، سيتم إجراء التصفيات بدولة الإمارات العربية الشقيقة عبر برنامج zoom من خلال البريد الإلكتروني للطالبة، مؤكدًا على الدور الهام للمسابقة في ترسيخ ودعم ثقافة القراءة والإعتزاز باللغة العربية، بالإضافة إلى تنمية مهارات التفكير العليا والمعرفة من أجل إعداد أجيال واعية لها دورها الهام والبارز في المجتمع.

ووجه خالص الشكر والتقدير لفريق العمل ولجنة التقييم بالمسابقة سحر مشعال، وأيمن بلال على المجهودات المبذولة بتلك المسابقة، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق.

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