رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. «اللصوص» رواية «فوكنر» المنشورة بعد موته

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:22 ص
فوكنر
فوكنر
يسرى أبو القاسم يكتب
طباعة
يقول ماركيز: «إذا كانت رواياتي جيدة، فذلك لسبب واحد هو أنني حاولت أن أتجاوز فوكنر في كتابة ما هو مستحيل، وتقديم عوالم وانفعالات يستحيل أن تقدمها الكتابة والكلمات مثله، ولكن لم أستطع أن أتجاوز فوكنر أبدًا، إلا أنني اقتربت منه»، هكذا قال ماركيز عن فوكنر؛ ربما لأنه كان يعتبره القدوة أو ربما لأنهما من أمريكا اللاتينية.

والحقيقة أن فوكنر الحاصل على نوبل 1949، كان بارعًا في القدرة على تنوع الشخوص في كتاباته والغوص في مكنوناتها، وأعتقد أن ذلك يرجع إلى قدرته الشديدة على التخيل مما أهله لأن يكتب السيناريو في هوليود، ولأننا في الخامس والعشرين من سبتمبر وهو يوم مولده اخترنا روايته الأخيرة (اللصوص) التي نشرت بعد وفاته ١٩٦٢، وهي تحكي عن شرائح مجتمع مختلفة في منطقة المسيسيبي.

بطل الرواية هو طفل يعمل يوم السبت لدى والده وجده الأثرياء الذين يملكون إسطبلات للخيول، كما أن جده الملقب بالريس كان مديرًا لأحد البنوك، وأما خادما جده فهما بون المندفع المتهور وند الرصين، يتطرق فوكنر إلى الثورة الصناعية كما فعل ديستوفيسكى وتشيخوف وكافكا في أغلب أعمالهم، فجلهم لم يتعاطفون مع الماكينه وتدثروا بعباءة البساطة.

والثورة الصناعية هنا تمثلت في السيارة التي كانت محور أحداث الرواية، حيث اشترى الريس وهو جد الطفل سيارة ليس حبًا في السيارات بل نكاية في غريمه مدير البنك المنافس، وكانت زوجة الجديد تميل إلى ركوب الحنطور في إشارة إلى عدم الرغبة في الماكينات والتروس، وبغض رائحة البنزين، تتطور الأحداث حيث يتعلم ند وبون سياقة السيارة فيذهب معهما الطفل إلى ممفيس، وهناك يلتقيا بالغانيات اللواتي قررت اعتزال الدعارة، مما جعل الطفل يتعاطف معهمن.

وفي ممفيس قرر ند الرزين الهادئ أن يكون مجنونًا فرهن سيارة الجد مقابل فرس ليدخل به السباق رغم أن الفرس ذاته قد خسر في العام الماضي، يطيل فوكنر في محاولة تعليم الحصان ودسه عن الشرطة حتى يأتي يوم السباق فيستطيع الطفل الصغير أن يسبق غريمه، وفي هذا إشاره إلى أن الحصان أفضل من السيارة، وأن الحياة البسيطية أفضل من الحياة المعقدة المليئة بالأرقام الخشنة التي لا تعترف بالعواطف والمشاعر.

في الرواية عدة مستويات اجتماعية، بل وهناك تباين في الأعمار والأفكار، ربما لهذا قال ماركيز حاولت أن أتجاوز فوكنر فيما هو مستحيل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يرحل عن الأهلي ومحمد يوسف مديراً فنياً

1 أكتوبر.. موعد بدء صرف معاشات أكتوبر 2020 والعلاوات الخاصة

بالأسماء.. وصول 3 من «متهمي فيرمونت» بعد تسليمهم من الإنتربول

مصر تطالب الإنتربول بتسليم «بيبو فريد خميس» لتورطه في قضية «فيرمونت»

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

لأول مرة منذ 6 أشهر.. «المركزي» يخفض أسعار الفائدة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

اختراق «الإرهابية».. تسريبات خاصة تكشف صدمة «الإخوان» بعد فشل مؤامرة «المقاول الأجير»

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

إنقاذ عشرات الحيتان بعد أسوأ جنوح جماعي في أستراليا

دراسة: لا حاجة لاستخدام أجهزة تنقية الهواء بقاعات المدارس

قمر صغير جديد على وشك الانضمام إلى مدار الأرض

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. «اللصوص» رواية «فوكنر» المنشورة بعد موته

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)

«التحرش» فى صالون رفاعة الطهطاوي الثقافى.. غدًا

تأجيل افتتاح جناح «هيكل» بمكتبة الإسكندرية لـ2021