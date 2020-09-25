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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: إعلان الطوارئ الصحية فى الولاية الشمالية بسبب حالات حميات

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:34 ص
الحميات في السودان
الحميات في السودان
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أعلنت وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالولاية الشمالية بالسودان، حالة الطوارئ الصحية في محلية مروي، بعد ظهور حالات عديدة من الحميات بمناطق متفرقة من المحلية تسببت في بعض الوفيات.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن مستشفيات محلية مروي والمراكز الصحية بالقرى والمناطق الطرفية، تستقبل العديد من الحالات المرضية بشكل يومي، فيما أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا "مختصا" بالطوارئ والتدخلات الصحية، إلى الولاية الشمالية لتقصي الأمر.

وكانت وزارة الصحة الاتحادية أعلنت، قبل يومين، تسجيل 41 حالة لحميات بالولاية الشمالية في محلية مروي، فى الفترة من 1 إلى 20 سبتمبر الجاري، من بينها 8 حالات وفاة.

وقامت وزارة الصحة بالولاية الشمالية بارسال فريق للتحقق والتقصي عن الحالات ومعرفة المرض ومسبباته، وتم أخذ عينات للفحص المختبرى لتأكيد التشخيص.

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