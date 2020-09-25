مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الخميس.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 31.52 نقطة، أو2.0%، ليصل إلى 44.26815 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 67.9 نقطة، أو 3.0%، ليصل إلى 59.3246 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 28.39 نقطة، أو 4.0%، ليصل إلى 27.10672 نقطة.