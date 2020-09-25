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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الشباب والرياضة» تستعرض مشاركاتها المجتمعية بالإسكندرية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:12 ص
الدكتورة صفاء الشريف
الدكتورة صفاء الشريف
هبه عويضه
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية، كما شاركت فى العديد من الفاعليات الرياضية والثقافية والتطوعية.

ويأتي ذلك في فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتفعيل الأنشطة الرياضية والشبابية، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية لموجهه انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار بيان صادر عن المديرية، إلى أن المبادرات المجتمعية تضمنت مبادرة تم تنفيذها بفرع شباب المنتزه لنشر لعبة كرة السرعه، بهدف توسيع قاعدة المشاركة فى اللعبة، وجعل الرياضة أسلوب حياة، بالإضافة لمبادرة لتنفيذ يوم ترفيهى لذوى القدرات والهمم بمركز شباب السيوف، وتضمن اليوم مسابقات ترفيهية وألعاب صغيرة.

وأضاف البيان أنه لتفعيل دور مراكز الشباب وجعلها مراكز مجتمعية، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الشئون الصحية، استضاف اليوم مركز شباب طيبة بفرع العامرية مبادرة رئيس الجمهورية لمكافحة أمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوى، حيث تم الكشف على أهالى قرية طيبة وبالمجان، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وتابع أن المبادرة ممتدة ومستمرة والكشف مجاني ببطاقة الرقم القومي من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، تيسيرًا على المواطنين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى وضرورة ارتداء المترددين للكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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