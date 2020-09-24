الإخوانية آيات عرابي تسب أيمن نور: «كارت محروق ولمبة ونفاية»

شنّت الإخوانية آيات عرابي هجوماً على أيمن نور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» واصفة إياه بـ«نفاية ووجه محروق.. أيمن لمبة».وكتبت «عرابي» تحت عنوان «إعادة تدوير الكروت المحروقة»: «هناك اتجاه الآن على بعض قنوات إسطنبول لإعادة تدوير بعض النفايات والوجوه المحروقة والتي لا تصلح إن قمت بتخريطها للاستهلاك الآدمي مثل عبده مشتاق الشهير بـ(أيمن لمبة)».وأضافت أن أيمن نور يطلق «تصريحات بلهاء كالعادة وتخرج من فاشل».وتابعت: «عبده مشتاق صنيعة مخابراتية بحتة تمَّ دسه بين الصفوف في إسطنبول لزرع الفرقة والكراهية بين مؤيدي محمد مرسي عن طريق مبادرات وأد الشرعية».وتشهد الأوساط الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في تركيا خلافات كبيرة على أثر الانشقاقات التي ضربت جماعة الإخوان الإرهابية بعد القبض على محمود عزت واختيار إبراهيم منير قائما بأعمال مرشد التنظيم الإرهابي.