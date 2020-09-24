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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يناقش الخطة الاستثمارية لـ«أوقاف مطروح»

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:56 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الخطة الاستثمارية لعدد من القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة والمشروعات المقترحة خلال الخطة القادمة 20202021 بحضور اللواء اشرف إبراهيم، السكرتير العام وعدد من مديري المديريات والإدارات.

واستعرض الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح الخطة الحالية لمديرية الأوقاف بالمحافظة، ومنها الخطة الحالية بتكلفة استثمارية نحو 39 مليون جنيه، حيث تم إنشاء وافتتاح 6 مساجد وجاري الانتهاء من 7 مساجد أخرى بمدن المحافظة، مستعرضا مقترح خطة العام القادم لإنشاء وتطوير عدد 10 مساجد بتكلفة نحو 21 مليون جنيه بمدن المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن وزارة الأوقاف وافقت على إنشاء مركز الثقافي الإسلامي بمحافظة مطروح لتعليم وتخريج كوادر دينية من خريجي الجامعات المصرية بعد تأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم الأحكام والقضايا الفقية والدينية وتعليم الدين الصحيحة وتصحيح المفاهيم والأفكار الدينية، وذلك خلال عاميين بالمركز، ثم منحهم شهادة دبلوم من وزارة الأوقاف لتخريج واعظ أو واعظة دينية ويمكن الاستعانة بهم كأئمة وخطباء مساجد لسد العجز في بعض المساجد، حيث تم اختيار مسجد التقوى وسط مدينة مرسى مطروح كمقر للمركز الثقافي الإسلامي.

وأشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بإنشاء المركز الثقافي الإسلامي مع تقديم محافظة مطروح لكل الدعم للمركز لتخريج كوادر دينية مؤهلة من خلال علماء الأوقاف والأزهر الشريف وتدريبهم على إمامة المساجد والخطبة من على المنبر، مقدما الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولعلماء وزارة الأوقاف على الاهتمام بمطروح وإقامة المركز بها.

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