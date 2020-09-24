سفراء الدول الأجنبية يشيدون بالإجراءات الوقائية بفنادق شرم الشيخ

تفقد سفراء الدول الأجنبية الموجودة بالقاهرة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يطبقها فنادق شرم الشيخ منذ الدخول من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشي الخارجي ومنطقة الشاطئ.جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، للاحتفال بيوم السياحة العالمي وإطلاق مبادرة Eco Egypt، وذلك بمصاحبة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، و٣٠ سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية بمصر، حيث قام السفراء بجولة تفقدية بأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ للتعرف على الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق.كما استمعوا من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، والذي أكد على أن إجراءات التطهير والتعقيم تتم بصفة مستمرة وفقًا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووفقًا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.ومن جانبهم، أشاد السفراء بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والتي لمسوها علي أرض الواقع خلال زيارتهم لأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، مشيدين بالتزام هذا الفندق بتطبيق هذه الإجراءات بصورة سليمة.