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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التخطيط: 503 ملايين جنيه لبرامج التنمية المحلية بالفيوم

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:36 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن محافظة الفيوم تستحوذ علي 503 ملايين من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية، فى إطار خطة العام المالي الحالي 20202021.

وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن الفيوم تعتبر من أهم المناطق السياحية فى مصر حيث تجتمع فيها كل عناصر عناصر الجذب السياحى وتتوفر لها البيئات الطبيعية والريفية والساحلية والصحراوية، وكذلك ظهرت فيها حضارات ما قبل التاريخ والعصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية والحديثة وما خلفت هذه العصور من آثار لاتزال باقية على أرضها مثل هرم سيلا، أطلال كيمان فارس، مسلة سنوسرت، هرم اللاهون ومعبد قصر قارون، كنيسة العذراء، قنطرة اللاهون، المسجد المعلق ومن أهم المناطق السياحية بالمحافظة بحيرة قارون "بحيرة وادى الريان، وترعة بحر يوسف وسواقي الهدير، ومساقط المياه، وحدائق عين السيليين"، وتعتبر منطقتي قارون ووادى الريان من المحميات الطبيعية متعددة الأغراض.

وتتعدد مجالات وفرص الاستثمار بالمحافظة أهمها مشروعات استصلاح الأراضي، وإقامة مجمعات سكنية وصناعية بمدينة الفيوم الجديدة ومنطقة هوارة وإقامة مفرخات سمكية، تصنيع الأسماك، إقامة مزارع أسماك، إقامة مشروعات لحفظ ونقل الإنتاج السمكى، استغلال خام البازلت وتكسيره وإنتاج كسر البازلت بتوفير الكسارات اللازمة، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بقوته على الطريق الغربى لبحيرة قارون.

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