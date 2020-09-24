ديو عالمي يجمع أحلام وREDONE

كشف الفنان الإماراتي فايز السعيد عن تحضيره لعمل يجمعه مع الفنانة الإماراتية أحلام والفنان العالمي REDONE وذلك بعد تعاونهما سويًا في أوبريت صنّاع الأمل.



فايز الذي رفض كشف تفاصيل كثيرة عن الديو، قال في لقائه مع الإعلامي إيلي نخله إن الأغنية ستكون باللغتين العربية والإنجليزية.



كانت أحلام قد عبرت عن إعجابها بـ Redone، وطالبت بأغنية من توقيعه خلال لقاء سابق مع The insider العربي في كواليس تسجيل أوبريت صناع الأمل.



من جهة أخرى، تعود الفنانة السعودية داليا مبارك للعمل مع فايز السعيد من خلال أغنية كلاسيكية من توقيع الشاعرة وشم، وكشف فايز أن الأولى طلبت منه عدم تقديم الأغنية لأي فنان آخر من لحظة سماعها لأول مرة.



ويقدم الفنان العراقي باسل العزيز أغنية، أيضًا، من ألحان فايز السعيد وكلمات سعادة محمد سعيد الضنحاني.