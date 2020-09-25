البرومو التشويقى الأخير لحكاية «ضى القمر» لـ كندة علوش (فيديو)

طرحت القناة العارضة لحكاية "ضي القمر" ضمن مسلسل "إلا أنا"، والتي تلعب بطولتها كندة علوش، البرومو التشويقي الخاص بالعمل المنتظر عرضه يوم السبت المقبل على قناة دي إم سي، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك".ونشرت القناة على حسابها بموقع "فيسبوك" تفاصيل العرض الأول للعمل قائلة: مع كل حكاية قصة جديدة بتنقلنا لعالم تاني، استنوا حكاية "ضي القمر" في مسلسل "إلا أنا" لـ كندة علوش على شاشة dmc بدءًا من 26 سبتمبر الساعة 8 مساء.حكاية "ضى القمر" تناقش ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التي تواجههم.حكاية "ضي القمر" من بطولة: كندة علوش، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، ونهى عابدين، وزينب غريب، حيث تجمع القصة الأولى كندة علوش ومحمد علاء.