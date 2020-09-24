الأنبا إبراهيم إسحق يترأس افتتاح العام الدراسي بمعهد العلوم اللاهوتية

ترأس صاحب الغبطة الأنبا ابراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم؛ صلاة القداس الإلهي بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد بالمعهد الديني للعلوم اللاهوتية بالإسكندرية.حضر الصلاة التي أقيمت بدير الأيقونة العجائبية الآباء اللعازريين، الأب القمص أنطونيوس غطاس الوكيل البطريركي بالإسكندرية، ولفيف من الآباء الكهنة، والشمامسة، بالإضافة إلى القائمين على التدريس، وطلاب المعهد.قدم غبطة أبينا البطريرك صلاة القداس الالهي من أجل الذين سبقونا، صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال الانبا إسطفانوس الثاني بطريرك الأقباط الكاثوليك المتنيح ومؤسس المعهد، كما قدم غبطته الصلاة علي نية الطلاب الجدد والخريجين.