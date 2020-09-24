أنغام بالأخضر وتامر بعلم السعودية في يوم المملكة الوطني

أحيا المطرب تامر عاشور حفلًا فنيًا ضمن ليالي العيد الوطني الـ 90 للسعودية، بمشاركة المطربة أنغام التي صعدت على المسرح بعده مباشرة.وظهر عاشور وهو يرتدي العلم السعودي، وذلك احتفالًا بعيدها الوطني، فيما ظهرت أنغام وهى مرتدية فستان أخضر تيّمنًا بالعلم السعودي الشهير الذي يمتاز بلونه الأخضر.وغنت أنغام لجمهورها عددًا من أغانيها الشهيرة أبرزها: "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"اكتب لك تعهّد" و"عمري معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" وحالة خاصة جدا"، وغيرها من الأغانى التى عشقها جمهورها في مصر والوطن العربي.