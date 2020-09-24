رئيس الوزراء العراقي يؤكد ضرورة بسط سيادة مؤسسات البلاد

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ضرورة بسط سيطرة الدولة وسيادة مؤسساتها.جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث بحث الجانبان مجمل مستجدات الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد، والسبل الكفيلة لتخطي الأزمات، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس.يأتي اللقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء استمرارا لتكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنسيق الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد.