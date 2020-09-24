بينهم زوجة شهيد.. مرشحو القائمة الوطنية لانتخابات الإسماعيلية

حصلت «الدستور» على أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2020 عن محافظة الإسماعيلية التي تضم كلا من المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، والنائب سامي هاشم ممثلين للشخصيات العامة، والنائبة آمال رزق الله، ممثلة عن الأقباط.كما تدفع القائمة الوطنية على مقاعد الإسماعيلية الدكتورة رضوى جعفر، زوجة عقيد أركان حرب الشهيد مصطفى الخياط، ابن الإسماعيلية عن حزب مستقبل وطن (ممثلة عن الشباب).