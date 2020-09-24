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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بشرى سارة للمعلمين الحاصلين على مؤهلات عليا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:27 م
رضا حجازي
رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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أصدر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة،
قرارًا وزاريًا خاصًا بإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة.

وأكد حجازي تفعيل المادة الثالثة من القرار الخاص بالمعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين وحصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بإدراج المؤهلات العليا في ملفات خدمتهم، وتسجيلها بصحف الأحوال الخاصة بهم ويحق لهم التقدم لشغل وظائف التوجيه الفني ووكيل ومدير مدرسة ووكيل ومدير إدارة تعليمية، إضافة إلى تدريسهم التخصص في المؤهل العالي الجديد.
بشرى سارة للمعلمين الحاصلين على مؤهلات عليا
بشرى سارة للمعلمين الحاصلين على مؤهلات عليا

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