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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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إبراهيم عيسى: «حسن البنا كان يضع نفسه في منزلة الأنبياء»
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:49 م
الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى
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أكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، كان يضع نفسه في منزلة الأنبياء.
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