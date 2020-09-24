محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة بطنطا والمحلة والسنطة وسمنود

شهدت اليوم مراكز ومدن محافظة الغربية، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة بكافة مراكز ومدن المحافظة.حيث تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال النظافة اليومية بالمراكز والمدن والأحياء، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بأعمال النظافة، ورفع التراكمات وتوسيع طريق طنطا المحلة بطول الطريق من خلال نظافة الجزيرة الوسطى ورفع مخلفات الهدم بجوار شريط السكة الحديد حتى قرية شبشير الحصة.كما تابع المحافظ أعمال النظافة بحي ثان المحلة، حيث تم رفع المخلفات بنفق الشون والعلو والكورنيش ونادى الشرطة وسكة زفتى والجمهورية وشارع عبد الحي شاهين أبوزهرة والقاضي وسكة قطور.وفي طنطا أسفرت أعمال النظافة المكثفة بحي أول وثان طنطا عن رفع 502 طن من المخلفات والأتربة بشارع حسن شحاتة بالعجيزي، ومحمد الخليفة، والنحاس، طريق طنطا إسكندرية، ومنطقة القرشي والمقابر والسلخانة وقحافة وسيجر ووسط المدينة والكورنيش والجلاء.وفي السنطة تم إزالة المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وقص وتهذيب الأشجار بمدينة السنطة بالإضافة إلى صيانة كشافات وأعمدة الإنارة، وفي سمنود تم تكثيف حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة.وأكد الدكتور طارق رحمي أنه يتابع بشكل دوري أعمال النظافة على مدار اليوم مع جميع رؤساء المدن والأحياء، مطالبًا بالمزيد من الجهد من أجل إظهار الشكل الجمالي للمحافظة.