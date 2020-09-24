لأول مرة منذ 6 أشهر.. «المركزي» يخفض أسعار الفائدة

قررت لجنة «السياسة النقدية» في البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة نصف في المائة إلى 8.75% على الإيداع و9.75% على الإقراض، وذلك للمرة الأولى من 6 أشهر.وقال البنك في بيان لجنة «السياسة النقدية» إنه «نتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وجميع التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس».وأضاف: «يتسق القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي».