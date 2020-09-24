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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الشرقاوي: مجدي أبوعميرة كان محفّزًا لي في «قوت القلوب»

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:09 م
مجدي ابو عميرة
مجدي ابو عميرة
دعاء عبد المقصود
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أعرب الفنان محمود الشرقاوي عن سعادته للتعاون مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة في مسلسل "قوت القلوب" المذاع حاليًا على شبكة تليفزيون الحياة.

وقال الشرقاوي، في تصريحات صحفية اليوم إن العمل مع أبو عميرة بمثابة حافز كبير لمشواره الفني، خاصة أنه دعّمه في تنفيذ الدور بشكل كبير من خلال دور «مخرج الإعلانات» الذي يقع في حب الفنانة هايدي رفعت.

أضاف أنه منذ اليوم الأول داخل الكواليس "تعامل معي أبو عميرة باحترافية شديدة واشتغل معي في الدور بنفسه كأي نجم بالمسلسل كمَاجدة زكي وغيرهم من النجوم، مضيفًا لي الكثير في هذه التجربة منذ ظهوري في المسلسل".

" قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، إسلام جمال، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، ومحمود الشرقاوي والمسلسل من تأليف محمد الحناوي وإخراج مجدي أبو عميرة.

واشترك محمود الشرقاوي في بعض الأعمال التلفزيونية الناجحة مثل مسلسل "خيانة عهد " مع النجمة يسرا " 2 في الصندوق" مع النجم علي ربيع ومسلسل " سلطانة المعز "مع النجمة غادة عبدالرازق.

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