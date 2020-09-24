انتهاء فعاليات الدورة التدريبية الأولى للجودة لتطوير المستشفيات

اختتمت مديرية الصحة بسوهاج، اليوم الخميس، أعمال وفعاليات دورتها الأولى للجودة، والتي نظمتها الإدارة العامة للجودة بوزارة الصحة لعدد من مستشفيات المحافظة.وشهد الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة ختام فعاليات الدورة، وأشاد بأهمية الدورات التدريبية لثقل المعرفة والاستفادة العلمية.وحضر الدورة ٣٨ متدربا من المستشفيات والكوادر الطبية المختلفة.وناقشت الدورة تعاريف ومفاهيم الجودة بصفة عامة وكيفية إعداد خطط تطوير الأقسام والخدمات المختلفة بالمستشفيات والوحدات وسلامة المرضى والسلامة البيئية والتسجيل الطبي وأهميته والعديد من الموضوعات المتعلقة بالجودة ومدى أهميتها في القطاع الصحي.الجدير بالذكر أن فعاليات هذه الدورة بدأت في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ واستمرت لمدة ٥ أيام، بحضور الدكتور أيمن حسين مدير إدارة الجودة بمديرية صحة سوهاج، وفريق إدارة الجودة بالمديرية، وكلا من الدكتورة حنان متولي نائب مدير الإدارة العامة للجودة بوزارة الصحة.