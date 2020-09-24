الدفاع اليمني: سننتصر على المشروع الحوثي الإيراني

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي أن الشعب اليمني وقواته المسلحة عازم على استعادة دولته وماضٍ نحو إنهاء التمرد والانقلاب والحفاظ على أهداف ثورتي الـ 26 من سبتمبر والـ 14 من أكتوبر المجيدتين، وأن اليمنيين اليوم أكثر تمسكًا بتلك القيم والمكتسبات العظيمة.وأشار الفريق المقدشي- في تصريح، نقلته وكالة الأنباء اليمنية- إلى أن مليشيا الحوثي حشدت مقاتليها وأسلحتها لشن هجمة كبيرة نحو مأرب، مطمئنا في الوقت نفسه الجميع أنه لا خوف على مأرب، وأن مأرب وصنعاء وكل اليمن ستكون بعيدة على الأعداء، وأن الباطل سينتهي عمّا قريب.وأكد أن الجيش الوطني اليمني الذي يتم إعادة بنائه منذ ما بعد 2015 هو امتداد للجيش الوطني، الذي تم تشكيله بعد ثورة 26 سبتمبر، ووفق ذات الخطوات والآليات وذات الأهداف المتمثلة في القضاء على العنصرية والتمييز وبناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية.