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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مياه سوهاج تبحث رفع كفاءة المنظومة الخضراء في الزراعة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:40 م
رفع كفاءة المنظومة
رفع كفاءة المنظومة الخضراء
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم البدء في تصنيع السماد العضوي ومحسنات التربة من نواتج تقليم الغابات الشجرية والحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي، بهدف رفع كفاءة المنظومة الخضراء والتدوير الامن واعادة استخدام الحمأة في الزراعة طبقا للمواصفات القياسية للكود المصري.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم تنفيذ ورشة عمل حاضر بها د. هلالي عبد الهادي هلالي خبير الصرف الصحي والصناعي والحمأة وإعادة الاستخدام لتدريب العاملين بمجال الغابات الشجرية على اقتصاديات انتاج السماد العضوي وأنواع الكمر ومحسنات التربة وكيفية استخدام الكمر الهوائي في إنتاج الأسمدة العضوية، وكيفية اختيار وتحديد أفضل المواقع لمصفوفات الكمر الهوائي، هذا بالإضافة إلى بدء الإجراءات التنفيذية نحو إنشاء قطاع إعادة الاستخدام لتطوير أداء منظومة الغابات الشجرية ومعالجة الحمأة وتصنيع السماد العضوي ومحسنات التربة.

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