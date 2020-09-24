رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج عن حريق «بئر المياه»: غير معروف المصدر.. وننتظر رأي الخبراء

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:41 م
حريق بئر المياه
حريق بئر المياه
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
عقب عاطف الصمطي، رئيس مدينة جرجا التابعة لمحافظة سوهاج، على اندلاع حريق كثيف النيران بمنطقة الجبل الغربي بمدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، موضحا أن الحريق غير معروف مصدره وتم حفره من قبل الأهالي لري أراضيهم إلا أننا فوجئنا بعد 24 ساعة باندلاع النيران بشكل كثيف في البئر لأسباب غير معروفة.

وأضاف الصمطي في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لم يتأكد بعد من أن يكون البئر بترولية من عدمه، موضحا أنه تم إخطار الجهات المعنية والسيد محافظ سوهاج لإيفاد بعض الخبراء للتأكد إذا كانت هذه البئر بترولية أو غاز أم أن هناك تسريبات من أي مصدر جعلت النيران تشتعل بهذا الشكل.

كما دفعت قوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء حسام المصري مدير الإدارة، بسيارات كثيرة للسيطرة على الحريق الذى نشب واشتد لأكثر من ساعة.

موضوعات متعلقة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

مصر تطالب الإنتربول بتسليم «بيبو فريد خميس» لتورطه في قضية «فيرمونت»

فايلر يرحل عن الأهلي ومحمد يوسف مديراً فنياً

الأهلي ينفي رحيل فايلر: لم نصدر أي بيانات

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

اختراق «الإرهابية».. تسريبات خاصة تكشف صدمة «الإخوان» بعد فشل مؤامرة «المقاول الأجير»

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

إنقاذ عشرات الحيتان بعد أسوأ جنوح جماعي في أستراليا

دراسة: لا حاجة لاستخدام أجهزة تنقية الهواء بقاعات المدارس

قمر صغير جديد على وشك الانضمام إلى مدار الأرض

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

«التحرش» فى صالون رفاعة الطهطاوي الثقافى.. غدًا

تأجيل افتتاح جناح «هيكل» بمكتبة الإسكندرية لـ2021

وزير الثقافة الأسبق يكشف مفاجأة: أساتذة لغة تركية مصريين روجوا لتركيا في التسعينات

في ذكرى ميلاد محمد رشيد رضا.. قصة صاحب «المنار» ومصير مخطوطاته