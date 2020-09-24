محافظ سوهاج عن حريق «بئر المياه»: غير معروف المصدر.. وننتظر رأي الخبراء

عقب عاطف الصمطي، رئيس مدينة جرجا التابعة لمحافظة سوهاج، على اندلاع حريق كثيف النيران بمنطقة الجبل الغربي بمدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، موضحا أن الحريق غير معروف مصدره وتم حفره من قبل الأهالي لري أراضيهم إلا أننا فوجئنا بعد 24 ساعة باندلاع النيران بشكل كثيف في البئر لأسباب غير معروفة.وأضاف الصمطي في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لم يتأكد بعد من أن يكون البئر بترولية من عدمه، موضحا أنه تم إخطار الجهات المعنية والسيد محافظ سوهاج لإيفاد بعض الخبراء للتأكد إذا كانت هذه البئر بترولية أو غاز أم أن هناك تسريبات من أي مصدر جعلت النيران تشتعل بهذا الشكل.كما دفعت قوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء حسام المصري مدير الإدارة، بسيارات كثيرة للسيطرة على الحريق الذى نشب واشتد لأكثر من ساعة.